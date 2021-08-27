Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев следом за своим братом заочно арестован по новому уголовному делу.

Алексей Ананьев проходит по делу об особо крупном мошенничестве. Он как и его брат тоже в прошлом совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заочно арестован на два месяца. Обоих несколько лет ищут. Следствие считает, что братья вывели из банка, которым владели, почти 7 миллиардов рублей. Сделали это под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям. Все фирмы-заёмщики обслуживались в кипрском филиале банка, а кредиты не вернули, пишет газета Коммерсант. В своё время банк входил в список стратегических предприятий и был ключевым для оборонно-промышленного комплекса. В отношении братьев Ананьевых ранее возбудили дело о растрате в особо крупном размере и легализации средств. Они также фигурируют в России в арбитражных разбирательствах, в рамках которых сумма претензий к банкирам составляет несколько сотен миллиардов рублей, напоминает Интерфакс. Имя Дмитрия Ананьева и его брата Алексея в прошлом году упоминалось в докладе Минфина США о лицах, приближённых к Владимиру Путину. Братья регулярно помогали Русской православной церкви, за это СМи часто называли православными олигархами.

Промсвязьбанк в декабре 2017 года подпал под санацию, а позже перешёл в собственность Росимущества. На базе финансовой организации как напоминает Интерфакс создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.