Песков: Закон об иноагентах должен быть в России и будет

Закон об иноагентах должен быть в России и будет, но его правоприменение можно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями.

Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху [общественников и журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против закона об иноагентах, но согласны не со всеми формулировками из него, передает ИТАР-ТАСС.