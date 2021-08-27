Авторитетный научный журнал The Lancet, опубликовал результаты исследования так называемого «постковидного синдрома».

Усталость и головные боли, перепады настроения и депрессия, головокружение и галлюцинации, боли в груди и одышка, сниженные дерматологические высыпания и тромбоз – из широчайшего набора симптомов как минимум 1 сохраняется в течение года у половины из тех, кто перенес ковид в тяжелой форме. Таковы неутешительные выводы авторов исследования, которое проводили среди почти полутора тысяч пациентов больницы в Ухане, госпитализированных между январем и маем прошлого года. Все они проходили обширное обследование и заполняли опросники сначала через полгода после выписки, а затем через год.

Наиболее частой проблемой оказалась одышка – ей страдает каждый третий из столкнувшихся с постковидным синдромом. Доля тех, кого он затронул, снижается со временем – полгода после выздоровления симптомы сохраняются у почти 70-ти процентов пациентов, первый год – у 49-ти. 12 процентов даже спустя год после выписки не смогли вернуться к работе.

Также согласно выводам ученых, мужчины в среднем болеют ковидом тяжелее и чаще умирают, но выздоравливающие выздоравливают быстрее женщин и реже сталкиваются с постковидным синдромом.