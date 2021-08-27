Центризбирком направит в Верховный суд иски о снятии с выборов кандидатов с иностранными активами. Как пишет газета «Коммерсантъ», таковыми ЦИК считает и акции российских компаний Яндекса и Сбербанка, которые торгуются на иностранных биржах. ЦИК собирается снять с выборов семь кандидатов, в том числе и бизнесмена Дмитрия Потапенко, который значится в списке. Ее лидер Максим Шевченко назвал это в нашем эфире политическим давлением.

Лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко отметил, что предприниматель Дмитрий Потапенко является оппонентом телеведущего Евгения Попова, которого поддерживает на выборах «Единая Россия».