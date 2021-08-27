Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 110-ти, – сообщает телеканал Аль Джазира. Утром было известно о 103-х жертвах, среди которых 13 американских военнослужащих. Агентство РИА Новости со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Афганистана пишут о том, что ранены более 1300 человек.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористической группировке «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за взрывы. В России она запрещена.