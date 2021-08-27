В Белоруссии начали производить коньяк. Бутылку алкоголя от компании «Белгоспищепром» сегодня подарили руководителю республики Александру Лукашенко. Глава компании выразил надежду, что товар будут выводить в сегмент «Хеннеси» и «Курвуазье» и продавать как сувенир для туристов, – сообщают государственные СМИ.