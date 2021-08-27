Генконсул России в Таиланде сообщил, что привитым «Спутником» туристам на некоторых курортах отменили карантин. Это касается островов Пхукет и Самуй, – передает ТАСС. Для въезда необходимо оформить разрешение в посольстве. До этого не территорию Таиланда могли въезжать только туристы, привитые вакцинами от коронавируса, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.