Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло почти вдвое – до девяти человек. Это сообщили в МЧС страны. Пожар произошел накануне вечером на юге Казахстана. Пострадали 90 человек. Больше половины из них – это спасатели. Министр обороны заявил о готовности уйти в отставку.