Аэропорт Кабула из-за теракта будет недоступен для гуманитарных грузов еще как минимум неделю. Этим встревожены во Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, ранее террористическая организация «Талибан» запросила гуманитарной помощи у ООН из-за возможного голода.

Жертвами теракта в аэропорту Кабула, по последним данным, стали более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Пострадали, по сведениям Министерства здравоохранения Афганистана, на которое ссылается РИА Новости, около 1300. Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», которая так же, как и группировка «Талибан», в России признана экстремистской запрещена.