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12:09, 27 августа 2021

Американские военные предполагают, что террористы могут совершить новые атаки в аэропорту Кабула

Американские военные предполагают, что террористы могут совершить новые атаки в аэропорту Кабула. Жертвами взрывов, которые прогремели вчера, по последним данным, стали более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Раненых, по некоторым данным, свыше 1300.
Глава Центрального командования США, генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американские военные готовы противодействовать террористам.

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».  


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