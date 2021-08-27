Американские военные предполагают, что террористы могут совершить новые атаки в аэропорту Кабула. Жертвами взрывов, которые прогремели вчера, по последним данным, стали более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Раненых, по некоторым данным, свыше 1300.

Глава Центрального командования США, генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американские военные готовы противодействовать террористам.

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».