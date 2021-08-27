В Аргентине начали расследование против президента страны Альберто Фернандеса – его обвиняют в нарушении коронавирусных ограничений, которые он сам же и ввел.

Дело возбудили из-за опубликованных на этой неделе фотографий с дня рождения жены Фернандеса, Фабиолы Яньес. Сделаны снимки были в июле еще прошлого года – на них за столом позируют 12-ть человек – причем обвиняемыми проходят все они, а не только глава государства.

В администрации президента подчеркивают, что Фернандес явился в суд еще до объявления официального расследования, и предложил в качестве компенсации 4 месяца подряд перечислять по ползарплаты национальному Институту Мальбран, который занимается изучением коронавируса и вакцин от него. В общей сложности – 630 тысяч песо, около четверти миллиона рублей.

Также Фернандес извинился перед аргентинцами и заверил, что такое больше не повторится, и что все гости на его празднике были здоровы.

Тем не менее, оппозиция настаивает на импичменте. Кроме того, в ноябре Аргентине предстоят парламентские выборы, и история может негативно сказаться на рейтинге сторонников президента.

В июле прошлого года (в южном полушарии это зимний месяц) Аргентина переживала один из самых тяжелых периодов пандемии. В то время действовал запрет на домашние вечеринки, который карался даже не штрафом – а тюремным сроком от полугода до двух лет.

В апреле норвежского премьера Эрну Сульберг оштрафовали на 20000 крон (чуть больше 150 тысяч рублей) по аналогичному делу – она позвала 13 гостей на вечеринку в честь своего 60-летия, хотя на тот момент норвежцам нельзя было собираться на квартирах более чем по 10 человек.