Глава Минобороны Казахстана сообщил о готовности уйти в отставку из-за взрывов на складе боеприпасов на юге страны. Там в результате инцидента погибли пять военнослужащих.

Министр обороны соседней республики Нурлан Ермекбаев уверяет: он для себя принял решение сложить полномочия, как только услышал о взрывах в воинской части. При этом глава ведомства сказал, что окончательное слово – за президентом. Сейчас же, как добавили в Минобороны, Ермекбаев занимается организацией операции по устранению последствий трагедии, передает агентство «Интерфакс».

Сначала на складе боеприпасов, который находился в воинской части в Жамбылской области Казахстана, начался пожар, впоследствии, по данным властей республики, произошло около 10 взрывов. Осколки разлетелись в радиусе 2 км. Сами взрывы оказались достаточно мощными: столб пламени и дыма поднялся на несколько десятков метров, следует из опубликованных в соцсетях видеозаписей. По данным МЧС Казахстана, на складе хранилось более 500 тонн тротила – причем боеприпасы были перевезены с другого склада, на котором два года назад также произошел пожар.

Помимо пяти погибших казахстанских военнослужащих в результате трагедии сообщается еще в общей сложности о 90 раненых, из которых больше половины – это спасатели. Свыше тысячи человек были эвакуированы из соседних со складом сел.

МВД Казахстана начал расследование по статье о нарушении правил обращения с оружием, при этом в Минобороны не исключили, что речь может идти о поджоге.