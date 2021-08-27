В России за сутки по официальным данным выявили 19 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 800 человек.

Показатель выше 19 тысяч заражённых в России фиксируют уже третьи сутки подряд. Москва снова в лидерах. В столице коронавирусом за минувший день заболели полторы тысячи человек. Это примерно на 200 инфицированных меньше, чем днём ранее. В оперативном штабе отметили, что в столице наименьший темп прироста случаев заболевания ковидом — 0,1 процента. За Москвой идёт Петербург, где вчера заразилось почти 1400 жителей. В Подмосковье выявили около 800-т людей с ковидом, сообщили в штабе. В этих регионах, в отличие от Москвы, заметен небольшой прирост за сутки. После вчерашнего дня, когда число летальных случаев в России достигло максимума за всё время эпидемии – 820-ти — оно немного снизилось. За сутки от ковида скончались 798 заражённых. Наибольшее число летальных случаев в Москве, где умер 51 пациент с коронавирусом. В Петербурге ушли из жизни 33 заболевших, в Краснодарском крае и Свердловской области по 32 человека.

С начала эпидемии в России коронавирусом заразились около 6 миллионов 800 человек, умерли более 180 тысяч человек.