Депутат Шерин допустил причастность талибов к терактам в Кабуле

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин допустил причастность талибов к случившимся накануне взрывам в Кабуле. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что в ситуации с терактами к ней могут иметь отношение в том числе и талибы. Потому что ставить какую-то разницу между талибами или игиловцами нет никакого смысла, так как и та и другая группировка в России запрещены и признаны террористическими. Не думаю, что здесь надо снимать ответственность с талибов. И я склоняюсь к тому, что это мероприятие было проведено и ими в том числе», — сказал депутат.

А.Шерин подчеркнул, что ситуация с терактом в аэропорту Кабула говорит о том, что стабилизации ситуации в Афганистане ждать не стоит, война распространится по всей территории страны и будет междоусобной.

«Стабилизация ситуации не наступит в ближайшее время. Это говорит о том, что талибы не знают, что такое организация мирной жизни. Война на территории Афганистана будет распространяться, и она будет междоусобной, то есть Афганистан будет разделен на сферы влияния между различными группировками, и они будут между собой воевать. Никакой исламистской идеологии у них (талибов) не существует. Они этим прикрываются. Есть одна идеология — грабь награбленное, бандитствуй и расправляйся со слабыми людьми», — сказал он.

А.Шерин отметил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит в том числе и на Америке, а России пока не стоит вмешиваться, чтобы не понести больших потерь.

Накануне в результате взрыва в Кабуле пострадало более 1,3 тысячи человек.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.