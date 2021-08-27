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11:35, 27 августа 2021

Агентство Reuters узнало о том, что корпорация Microsoft предупредила своих клиентов о серьезной уязвимости

Агентство Reuters узнало о том, что корпорация Microsoft предупредила своих клиентов о серьезной уязвимости. Злоумышленники могут иметь возможность с помощью облачных сервисов читать, изменять или даже удалять имеющиеся там базы данных. Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что они могут получить доступ к ключам, без которых нельзя проводить операции с базами данных. Поскольку Microsoft не может изменить эти ключи самостоятельно, она попросила своих клиентов создать новые. За обнаружение уязвимости корпорация заплатила 40 тысяч долларов.


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