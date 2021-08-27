Росавиация разрешила девяти компаниям запустить регулярные рейсы на египетские курорты. Из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду смогут летать самолеты компаний «Аэрофлот» и S7. Остальные перевозчики, в том числе «Уральские авиалинии» и «Азур Эйр» будут выполнять рейсы из регионов, – передает ТАСС. Кроме того, Росавиация планирует предложить оперштабу по борьбе с коронавирусом разрешить чартерные рейсы в Египет, которых давно ждут туристические компании.

Регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты были разрешены 9-го августа, но только авиакомпании «Россия». Авиасообщение было прервано в 2015-м году из-за теракта на борту самолета «Когалымавиа».