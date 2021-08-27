В России зарегистрировали 798 смертей от коронавируса за сутки, – сообщили в оперативном штабе. Накануне было 820 летальных исходов. В Москве умер 51 пациент. В столице выявили полторы тысячи новых случаев заражения, что примерно на 200 меньше, чем накануне. В целом по всей России коронавирусом за сутки заразились, по официальным данным, еще 19,5 тысяч человек.