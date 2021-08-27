Террористическое движение «Талибан» решило запретить в Афганистане публичное исполнение музыки. Представитель талибов пояснил американской газете «Нью-Йорк Таймс», что музыка в исламе запрещена. Недавно талибы, которые захватили всю страну, запретили женщинам выходить на улицу. Они уверяют, что это временная мера, потому что их силы безопасности не обучены вести себя с женщинами.

В России группировка «Талибан» запрещена.