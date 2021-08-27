Афганский телеканал опубликовал кадры, на которых сотни людей пытаются попасть в аэропорт Кабула, несмотря на теракт

Афганский телеканал «Толо Ньюс» опубликовал кадры, на которых сотни людей пытаются попасть в аэропорт Кабула, несмотря на теракт. Боевики закрыли все входы и не позволяют транспортным средствам приближаться к зданию аэропорта, – передает китайское агентство Синьхуа.

Накануне возле здания аэропорта произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военных. РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана передает, что пострадали более 1300. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».