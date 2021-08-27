Алексей Малашенко: Теракты в Кабуле – это месть «отчаявшихся экстремистов» талибам

Накануне в результате взрыва в Кабуле пострадало более 1,3 тысячи человек. По словам главного научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Примакова Алексея Малашенко, это месть «отчаявшихся экстремистов» талибам. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.

«Это месть талибам, это месть отчаявшихся экстремистов, даже не радикалов, которые хотят показать всем, что они по-прежнему сильны, готовы на все и способны на все. Но есть один очень любопытный момент. Эти два взрыва очень выгодны талибам, потому что вот теперь они имеют полное право сказать, что они борцы против терроризма», — сказал А.Малашенко.

По его словам, вероятность подобных терактов в Афганистане очень высока.

«Там исламская революция, там победа новой власти и победа афганского общества. Это мировое событие и сопровождается черт знает чем. И будет это продолжаться. Вероятность того, что сейчас происходит была очень и очень высока», — сказал он.

По мнению А.Малашенко, талибы сейчас будут предлагать бороться с терроризмом совместными усилиями.

«Они будут преподносить именно так. Они будут говорить: «Вот вы нас обвиняете в терроризме. А мы (талибы) как раз находимся сами под ударом террористов. Давайте бороться вместе! Помогите нам так или иначе». Остатки Аль-Каиды талибам не нужны. Они хотят заниматься исламским государственным строительством. Они хотят быть признаны, они хотят получать деньги. И этот взрыва лишний повод показать, что они пострадали от террористов», — отметил он.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.