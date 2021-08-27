Комитет Госдумы по международным делам обсудит сегодня назначение депутата Натальи Поклонской на должность посла. Её могут отправить работать на острова в Атлантическом океане.

В ближайшее время профильный комитет Государственный Думы должен начать заседание по вопросу о назначении своего замглавы руководителем диппредставительства России в республике Кабо-Верде – государстве с населением в пятьсот тысяч человек к западу от Африки. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

О том, что Наталья Поклонская может стать послом в этой стране, ранее со ссылкой на источник писало агентство РБК. По его данным, в следующем созыве Госдумы депутата не хотели видеть ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма, от которого она избрана, а произошло это из-за «не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений» экс-прокурора Крыма. О каких именно поступках и высказываниях идёт речь – не уточняется.

В свою очередь Поклонская эту информацию пока не комментировала. Ранее она сама заявляла о желании стать послом, но на Украине. Депутат говорила телеканалу RT, что выросла в этой стране и хорошо её знает.

Ранее глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов обвинил Наталью Поклонскую в несоблюдении фракционной дисциплины после того, как экс-прокурор проголосовала против повышения пенсионного возраста. Тогда же она потеряла должность главы пост комиссии по контролю за доходами депутатов.