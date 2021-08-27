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11:12, 27 августа 2021

Комитет Госдумы по международным делам обсудит сегодня назначение депутата Натальи Поклонской на должность посла

Комитет Госдумы по международным делам обсудит сегодня назначение депутата Натальи Поклонской на должность посла. Её могут отправить работать на острова в Атлантическом океане.

В ближайшее время профильный комитет Государственный Думы должен начать заседание по вопросу о назначении своего замглавы руководителем диппредставительства России в республике Кабо-Верде – государстве с населением в пятьсот тысяч человек к западу от Африки. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

О том, что Наталья Поклонская может стать послом в этой стране, ранее со ссылкой на источник писало агентство РБК. По его данным, в следующем созыве Госдумы депутата не хотели видеть ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма, от которого она избрана, а произошло это из-за «не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений» экс-прокурора Крыма. О каких именно поступках и высказываниях идёт речь – не уточняется.

В свою очередь Поклонская эту информацию пока не комментировала. Ранее она сама заявляла о желании стать послом, но на Украине. Депутат говорила телеканалу RT, что выросла в этой стране и хорошо её знает.

Ранее глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов обвинил Наталью Поклонскую в несоблюдении фракционной дисциплины после того, как экс-прокурор проголосовала против повышения пенсионного возраста. Тогда же она потеряла должность главы пост комиссии по контролю за доходами депутатов.


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