Оперштаб: В Москве выявили 1 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 509 против 1 712 днем ранее, до 1 562 010. Об этом сообщили

журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 51 против

54 днем ранее, передает ИТАР-ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 820 днем ранее, до 180 041. Об этом сообщили

журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием