Президент США Джо Байден заявил, что организаторы терактов в Кабуле не сорвут эвакуацию из Афганистана. Американский лидер пообещал найти и отомстить тем, кто стоит за взрывами.

Жертвами атаки смертников, по последним данным, стали более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Раненых, как передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана, больше 1300. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.