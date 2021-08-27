Радиостанция «Эхо Москвы» поддерживает заявление СМИ в адрес президента о том, что журналисты – это не иноагенты

Радиостанция «Эхо Москвы» поддерживает заявление редакций СМИ в адрес президента о том, что журналисты – это не иноагенты. Об этом написал в своем Твиттере главный редактор Алексей Венедиктов.

Ряд негосударственных СМИ сегодня проводит акцию солидарности. Они публикуют обращения к президенту и главам силовых ведомств, а также спикерам обеих палат парламента с требованием отменить закон об иностранных агентах, а также напоминают об атаках на СМИ и журналистов, которые произошли за последнее время. Это открытое письмо или свои варианты обращений опубликовали телеканал «Дождь», «Новая газета», русская версия журнала «Форбс», «Медуза», Republic, «7х7», «Псковская губерния» и ряд других изданий. «Дождь» и «Медуза» внесены в реестр иностранных агентов.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов считает, что обращение независимых СМИ к российским властям вряд ли будет замечено. Об этом он сказал в нашем эфире.

Смирнов добавил, что делать возможное признание «Медиазоны» иностранным агентом фактором тревожности будет значить отключение от работы, а сидеть и ждать смысла нет.