Бывшего кандидата в ЗакС Петербурга Фатьянову, у которой накануне провели обыски, вызвали на допрос

Бывшего кандидата в заксобрание Петербурга Ирину Фатьянову, у которой накануне провели обыски, вызвали сегодня на допрос. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера по адресу фактического моего проживания пришли с обыском и увезли меня на допрос. Почему именно сейчас это случилось, достаточно сложно предположить, какова была цель… У меня три часа проводился обыск. Ничего нового меня не спросили: участвовала ли я в акция 23, 31 января, в апреле. Знакома ли я с людьми, фигурирующих в списке и в каких я состою отношениях с ними. А в конце меня спросили, знакома ли я лично с Алексеем Навальным, и в каких с ним отношениях», — рассказала И.Фатьянова.

По ее словам, вчерашний обыск был проведен без предупреждения, никакой повестки никто не присылал. «Пришли сразу с решением суда районного нашего, что необходимо безотлагательно провести этот обыск по делу, которое тянется как жевательная резинка очень долго. Ко мне пришли как к свидетелю. Забрали достаточно много техники – два ноутбука, три телефона, айпад, флэшки. Они сидели под моими дверьми, и ждали, когда из моей двери кто-то выйдет, чтобы сразу туда зайти. Поэтому не было никакой возможности связаться с адвокатом, переложить телефон куда-то. Они меня встретили прямо на входе», — рассказала И.Фатьянова.

По ее словам, на сегодняшний допрос ее вызвали уже предварительно прислав повестку, и следователь по телефону уточнил время удобное для ее явки.

По мнению активистки, такая активность со стороны силовиков связана с ее деятельностью в рамках избирательной кампании.

«Я собиралась выдвигаться, и собирала подписи в самом сложном округе, потому что там выдвигается главный единоросс Петербург Вячеслав Макаров, которого отправляют на пенсию, и вместо него теперь там баллотируется его дочка, которая якобы собирала подписи. Мы развернули самую большую кампанию по наблюдению. Это самый фальсифицирующий район. И впервые за долго время здесь планируется на каждом участке 4 и более наблюдателей. Мы продолжаем привлекать людей к наблюдению. Я по-прежнему продолжаю освещать ситуацию в округе, говорить про Макарова и его дочку. Это одна из причин. И я открыто говорю про политику Беглова, публично высказываю свое мнение, и призываю людей голосовать против «Единой России», — сказала И.Фатьянова.

В конце июля ТИК отменила регистрацию Ирины Фатьяновой, возглавлявшей ранее петербургский штаб Алексея Навального, также обвинив ее в причастности к «экстремистским организациям».

В июне Мосгорсуд признал основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями.