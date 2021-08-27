В Ярославле погибла трехлетняя девочка, которую зажало дверями автобуса. Как пишут местные СМИ, водитель не остановился, и она попала под колёса. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами, где девочка скончалась, – сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.