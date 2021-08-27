Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах ужесточить правила олимпиад для школьников. По его словам, нужно провести анализ ЕГЭ на фоне роста числа тех, кто получил максимальные сто баллов. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в целом приёмную кампанию этого года можно считать успешной. Между тем, газета «Московский комсомолец» сегодня пишет, что из-за нового правил зачисления в ВУЗы произошло беспрецедентное – ряд ведущих учебных заведений, включая МГУ, не смогли набрать достаточное количество студентов даже на бюджетные места.