Республиканцы США призвали к отставке президента Джо Байдена из-за теракта в Кабуле. Жертвами атаки смертников стали более сотни человек, в том числе тринадцать американских военнослужащих. По данным Минздрава Афганистана, пострадали более 1300 человек. В Белом доме ответили критикам президента о том, что сейчас не время для политиканства. Тем временем в Пентагоне предупреждают, что возможны новые теракты.