Ряд российских СМИ потребовал от президента отменить закон об иностранных агентах. Открытое письмо опубликовал ряд изданий, в том числе «Новая газета», «Медуза», русская версия журнала «Форбс» и ряд других, а также телеканал «Дождь». В письме также содержится требование прекратить избиения журналистов, а также фиктивные административные и уголовные дела против них.

* — телеканал «Дождь» и издание «Медуза» внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.