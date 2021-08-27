29-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» начнется сегодня в городе Выборге Ленинградской области. За шесть дней зрители увидят более 100 фильмов.

В основных конкурсах фестиваля представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые. Фильмом открытия станет новая работа режиссера Алексея Германа-младшего под названием «Дело». Она рассказывает историю преподавателя вуза в одном небольшом городе. В прошлом месяце лента участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В конкурсную программу игрового кино вошло 11 картин, среди которых — семь дебютов. Организаторы ожидают, что сегодня режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят кинематографические работы студентов Петербургского государственного института кино и телевидения. Самый большой список участников в номинации анимационное кино. В него вошли 33 картины. Помимо кинопоказов в рамках фестиваля пройдут концерты, презентации книг и незавершенных проектов, мастер-классы и деловая программа. Закроют смотр 1 сентября и по традиции церемония пройдет Выборгском замке.

Символом фестиваля «Окно в Европу» в этом году стал образ фронтового корреспондента Лопатина из фильма «Двадцать дней без войны» в исполнении Юрия Никулина. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения артиста.