Прокурор в Аргентине открыл дело в отношении президента страны по подозрению в нарушении карантина. Фигурантами стали не только глава государства Альберто Фернандес, но и его жена, а также все присутствовавшие на ее дне рождения гости, – передает ТАСС. Накануне в администрации президента сообщили, что Фернандес еще до официального обвинения явился в суд и предложил перевести пожертвование в размере двух его месячных окладов на исследовательские цели в качестве компенсации возможного вреда. Между тем, оппозиция настаивает на импичменте.