Жители одной из деревень Башкирии сообщили, что она сгорела ночью в результате лесного пожара. В региональном МЧС сказали, что огнем были повреждены три сарая и полностью уничтожен один жилой дом. Пострадавших нет.

Тем временем серьезная ситуация с лесными пожарами сохраняется в Якутии, где, по данным МЧС, продолжает гореть почти полмиллиона гектаров леса.