Редакции независимых СМИ потребовали от российских властей прекратить преследование журналистов в стране. Они считают, что против негосударственных изданий идет целенаправленная кампания давления.

В открытом письме на имя президента, глав силовых ведомств и следственных органов, Роскомнадзора, а также спикеров обеих палат парламента авторы обращения указывают на попытку уничтожения независимых медиа. Такой вывод они сделали из событий, произошедших в журналистике с декабря прошлого года.

С тех пор СМИ-иностранными агентами были признаны несколько известных изданий и свыше 20 журналистов. Кроме того, отмечают авторы открытого письма, сотрудников медиа власти пытались приравнять к участникам несогласованных акций, некоторых из них избили силовики.

На этом фоне редакции потребовали отказаться от практики включения СМИ в реестр иноагентов и отменить такие законы, расследовать случаи избиения журналистов и прекратить против них фиктивные дела, а также соблюдать закон о СМИ и не препятствовать деятельности редакций.

Сам текст обращения опубликован в «Новой газете», которая сообщила, что присоединяется к документу. При этом какие еще редакции и главные редактора принимали участие в составлении письма, не уточняется.

Неделю назад российские власти включили в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории». В их поддержку прошли одиночные пикеты, в ходе которых были задержаны 12 человек.