Американские военные считают, что сейчас следует готовиться к новым терактам в Афганистане. Тем временем количество жертв вчерашних взрывов в Кабуле превысило сто человек.

В центральном командовании вооружённых сил США пообещали сделать всё возможное, чтобы быть готовыми к новым атакам в афганской столице и добавили, что ранее Штаты передавали талибам, охраняющим аэропорт, разведывательную информацию о подготовке ИГИЛ к терактам, и некоторые из них были сорваны. Также телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление представителя одной из стран НАТО сообщает, что ответственность за безопасность в районе, о котором идёт речь, лежит на талибах, и они должны усилить принятые меры.

Поводом для этих заявлений стал теракт, ответственность за который взяло на себя движение «Исламское государство». Два террориста-смертника взорвали себя неподалёку от аэропорта в местах массового скопления людей. По последним данным, погибли 103 человека, включая 13 американских военных. Агентство Reuters со ссылкой на «Талибан» сообщает, что погибли и как минимум 28 членов движения. В афганском Минздраве объявили, что всего пострадало более тысячи человек.

Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон будут наносить удары по ячейке ИГИЛ, действующей в Афганистане и Пакистане. Глава Белого дома отметил, что у Штатов нет доказательств сговора между талибами и членами этой группировки.

И ИГИЛ, и «Талибан» признаны террористическими движениями, их деятельность запрещена на территории России.