Футболист британского клуба «Манчестер Сити» Бенджамин Менди сегодня предстанет перед судом. 27-летнего игрока обвиняют в четырех изнасилованиях. По версии следствия, Менди их совершил в период с октября прошлого года по август нынешнего. Также Менди играет за сборную Франции.