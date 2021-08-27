Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась прокомментировать сообщение о ее возможной отправке послом в Кабо-Верде. Это передает ТАСС. По сведениям РБК, документы для того, чтобы она возглавила дипмиссию в западноафриканской республике на островах Зеленого мыса, уже готовы. В мае Поклонская сняла свою кандидатуру с первичных выборов кандидатов в Госдуму от «Единой России».