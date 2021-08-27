Три уголовных дела возбуждены по факту лесных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального инспектора по пожарному надзору. Дела расследуются по статье об уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Пока в нем фигурантов нет.

Ранее в Свердловской области была перекрыта федеральная трасса Екатеринбург – Пермь из-за сильного пожара.

