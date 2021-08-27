Власти Крыма передумали требовать цифровой код у родителей первоклассников 1-го сентября. Об отмене решения сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов. При этом он попросил родителей школьников строго соблюдать масочный режим на праздничной линейке.

В среду в региональном Министерстве образования заявили, что родителей первоклассников пустят на линейки только при наличии кода о вакцинации от коронавируса.