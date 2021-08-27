В США сегодня приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в результате терактов в Кабуле

По последним данным, жертвами стали более 100 человек, включая 13 американских военных. Пострадавших, по данным Минздрава Афганистана, больше 1300, – передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам. Ответственность за два взрыва в столице Афганистана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В России она запрещена.