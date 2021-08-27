14 военно-музыкальный фестиваль Спасская башня открывается в Москве на Красной площади.

Фестиваль входит первую в тройку военно-музыкальных форумов в мире, наряду с подобными ему Шотландским и Швейцарским. Два года назад с учетом телевизионной и интернет аудитории к нему приобщились почти полтора миллиарда человек. Программа как всегда насыщены и разнообразна. Здесь и Имперский оркестр Великобритании и шотландские волынщики и даже оркестр на велосипедах Крещендо из Нидерландов. Хозяева фестиваля, разумеется, не останутся в стороне. Репертуар обещает быть весьма разнообразным – от маршей до народной и даже рок-музыки. Одним из гостей будет звезда группы Рамштайн Тиль Линдеман. Кроме того, перед публикой предстанут конные расчеты, обещают пиротехническое шоу, строевое дефиле, упражнения с оружием и боевые искусства. В Участники также выступят в парках и скверах столицы.



Фестиваль военных оркестров Спасская башня продлится до 5 сентября.