Американские полицейские подали иск к бывшему президенту США Дональду Трампу из-за захвата Капитолия. Они обвиняют политика в сговоре с экстремистами.

Офицеры полиции Капитолия, находившиеся при исполнении 6 января, утверждают в иске, что они и их коллеги рисковали своими жизнями, защищая Капитолий от насильственного массового нападения — нападения, спровоцированного, осуществленного при поддержке и участии ответчиков в незаконной попытке применить силу, запугивание и угрозы, чтобы помешать Конгрессу удостоверить результаты президентских выборов 2020 года. Ранее к Дональду Трампу были поданы похожие гражданские иски, но это первый иск, в котором утверждается, что тогдашний президент США действовал в сговоре с политтехнологами и с членами ультраправых экстремистских группировок The OathKeepers и Proud Boys. Соответчиком в иске назван и давний соратник бывшего президента США политтехнолог Роджер Стоун, которого Трамп помиловал за две недели до захвата Капитолия.

Истцы также требуют признать, что ответчики нарушили закон о Ку-клукс-клане. Он был принят 150 лет назад и запрещает применение силы с целью помешать федеральным чиновникам исполнять их обязанности.