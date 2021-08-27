Число погибших в результате взрывов боеприпасов на складе выросло до пяти, – сообщило Минобороны Казахстана. Глава ведомства этим утром заявил, что готов уйти в отставку. Пожар в воинской части в Жамбылской области вспыхнул накануне вечером. По сведениям МЧС, пострадали больше 90 человек и свыше половины из них – это сами спасатели.