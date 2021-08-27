Редакции независимых медиа призвали власти России прекратить преследование журналистов. Они обратились к президенту, главам силовых ведомств и спикерам обеих палат парламента. В открытом письме говорится о необходимости отказаться от практики включения российских СМИ и их сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Авторы обращения также требуют от властей соблюдать закон о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и закон о СМИ. Письмо опубликовано в «Новой газете».