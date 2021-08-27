Республиканцы потребовали отправить в отставку президента США или объявить ему импичмент после терактов в Кабуле

Республиканцы, в том числе влиятельные конгрессмены и сенаторы, потребовали отправить в отставку президента США или объявить ему импичмент после терактов в Кабуле.

Покинуть высший пост Джо Байдена призвали в частности лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти, его соратники Ронни Джексон, Грег Стьюби, Майкл Клауд, а также сенаторы Тодд Янг и Марша Блэкбёрн. США сейчас нужен новый верховный главнокомандующий, поскольку нынешнее руководство страны некомпетентно, написал в твиттере конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон. Сенатор Янг обвинил Байдена в подрыве усилий военных США, которые делали всё, чтобы эвакуировать американцев и афганских союзников. В свою очередь Маккарти призвал Конгресс принять закон о запрете полного вывода войск из Афганистана, пока откуда не уедут все граждане США. По мнению республиканцев вывод войск стран НАТО, который начался в мае по указу Байдена привёл к терактам возле аэропорта Кабула и гибели более ста человек, включая 13 военных США. При взрывах были ранены больше тысячи человек. Со своей стороны демократы в Конгрессе призвали президента не доверять заявлениям талибов, захвативших власть, и продолжать эвакуацию. Представитель Белого дома Джен Псаки на требования республиканцев отставки президента сказала, что сейчас не время для политиканства и призвала убивать террористов.

Ответственность за вчерашний теракт взяла группировка «Исламское государство». Она как и движение «Талибан» в России признана террористической и запрещена.