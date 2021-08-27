Власти Гаити объявили награду в 60 тысяч долл. за помощь в розыске подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Власти Гаити объявили награду в 60 тысяч долларов за помощь в розыске подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Среди тех, кого ищут, бывшая судья кассационного судья и экс-сенатор, – сообщает испанское агентство EFE. Президент был убит в своей резиденции 7-го июля. Власти страны заявили, что в группу нападавших входили почти 30 наемников из Колумбии. Некоторые из них были задержаны.