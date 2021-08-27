Депутат Госдумы Наталья Поклонская, по сведениям издания РБК, может стать послом России в Кабо-Верде. По информации издания, документы для отправки ее в Западную Африку уже готовы. Сама Поклонская пока это никак не комментировала. В Госдуме она занимает пост заместителя председателя комитета по международным делам. Опыта дипломатической работы у нее нет.