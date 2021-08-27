Центробанк предупредил кредитные организации о возможной блокировке еще четырех VPN-сервисов

Как пишет издание РБК, регулятор направил письма банкам, чтобы действия Роскомнадзора не затронули их работу. В письме от ЦБ говорится, что среди тех сервисов, которые ведомство планирует заблокировать, есть довольно популярный Tunnelbear.

VPN-сервисы используют для обхода блокировок сайтов.