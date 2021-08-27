Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку из-за взрывов на военном складе. Он сказал, что решение примет президент, – передает Интерфакс. Пожар на складе боеприпасов в Жамбылской области начался накануне вечером. Погибли четверо военнослужащих. По данным МЧС, пострадали более 90 человек. Больше половины из них – это сами спасатели.

На этом складе хранилось более 500 тонн тротила.