Террористическая организация «Талибан»* попросила помощи у ООН

Представитель талибов встретился с главой Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бисли, который ранее предупреждал о том, что в Афганистане треть населения может столкнуться с голодом. Как передает Интерфакс, талибы заверили его в безопасном сотрудничестве и поблагодарили за будущую гуманитарную помощь.

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