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08:34, 27 августа 2021

Жертвами теракта в Кабуле, по данным Минздрава Афганистана, стали более 100 человек

Жертвами теракта в Кабуле, по данным Минздрава Афганистана, стали более 100 человек, раненых более 1300. Об этом сообщает РИА Новости. Как передает британский телеканал Скай Ньюс, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»?. В России она запрещена. По сведениям Пентагона, бомбы у въезда на территорию аэропорта и рядом с одной из гостиниц привели в действие два смертника, после чего террористы открыли стрельбу по людям. Среди погибших 13 американских военных. Президент США Джо Байден ночью пообещал найти и наказать тех, кто стоит за этим терактом. В Пентагоне предупреждают, что следует готовиться к новым атакам в Кабуле. 

* — признана террористической и запрещена в России.


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